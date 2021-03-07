“التربية” تنفي تصريحا منسوبا للوزير الجديد حول التعليم عن بعد

عمان-الغد- تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس مفاده بأنه ( لن يسمح باختيار التعليم عن بعد وإن باتَ ذلك خطرًا على الطلبة! ).

تستغرب وزارة التربية والتعليم تناقل مثل هكذا إشاعات وتؤكد بأنَّ هذا التصريح عارٍ عن الصحة تمامًا ولم يصدر عن الوزير ولا يمكن أن يصدر عنه لأي وسيلة إعلامية أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدّدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد بأن يتم التأكد من أي خبر أو تصريح صادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من المصادر المصرح لها بالتصريح أو الإدلاء بأي معلومات وذلك تحقيقًا وتوخيًّا للمصداقية.

وقالت الوزارة بأنها ستلاحق ناشر هذا الخبر قانونيا وقد باشرت بالاجراءات القانونية بهذا الصدد.