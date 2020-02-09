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“التربية” تنفي تعليق دوام المدارس في لواء الجامعة الاثنين

منذ 3 ساعات
مدرسة خاصة

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عمان- نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق دوام المدارس في لواء الجامعة ليوم الاثنين.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، التزام مديريات التربية والتعليم بقرار وزير التربية والتعليم القاضي بتأخير دوام المدارس ليوم غد الاثنين حتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
ويشمل قرار التأخير مدارس القطاع الخاص، والثقافة العسكرية، ومدارس الاونروا ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين، بالإضافة إلى المدارس في مخيمات اللاجيئن السوريين.
وكان رئيس الوزراء قرر تأخير بدء دوام جميع الموظفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات العامة حتى التاسعة والنصف من يوم غد الاثنين. (بترا)

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