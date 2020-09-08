“التربية” تنفي تعليق دوام مدرسة خاصة بإربد أصيب صاحبها بكورونا

أحمد التميمي

إربد- نفى الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، تعليق الدوام في مدرسة خاصة في إربد والتحول للتعليم عن بعد لمدة 14 يوما.

وأكد القرعان أن صاحب المدرسة الخاصة من ضمن إصابات كورونا التي سجلت أمس، إلا انه وبعد جمع المعلومات تبين أن صاحب المدرسة لم يدخلها نهائيا.

وأشار إلى أن زوجة المصاب تعمل في المدرسة وهي غير مصابة بكورونا لغاية الآن وتم سحب عينة منها وستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

ودعا القرعان إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومة لما تسببه من إرباك في العملية التعليمية.

Ahmad.altamimi@alghad.jo