إربدالسلايدر الرئيسي

“التربية” تنفي تعليق دوام مدرسة خاصة بإربد أصيب صاحبها بكورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد التميمي

إربد- نفى الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، تعليق الدوام في مدرسة خاصة في إربد والتحول للتعليم عن بعد لمدة 14 يوما.

وأكد القرعان أن صاحب المدرسة الخاصة من ضمن إصابات كورونا التي سجلت أمس، إلا انه وبعد جمع المعلومات تبين أن صاحب المدرسة لم يدخلها نهائيا.

وأشار إلى أن زوجة المصاب تعمل في المدرسة وهي غير مصابة بكورونا لغاية الآن وتم سحب عينة منها وستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

ودعا القرعان إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومة لما تسببه من إرباك في العملية التعليمية.

Ahmad.altamimi@alghad.jo

مقالات ذات صلة

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 25 في الأغوار الجنوبية

منذ 14 دقيقة

الخشمان: وفاة أصحاء بكورونا مؤشر على خطورة المرض

منذ 43 دقيقة

أمطار غزيرة تضرب السودان واستمرار للفيضانات

منذ 52 دقيقة

الزرقاء: التحول للتعليم عن بعد في مدرسة خادم الحرمين الثانوية للبنات

منذ 57 دقيقة
انتخابات 2020
63 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock