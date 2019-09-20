“التربية” تنفي تقاضي الوزير نسبة 2% من أرباح “المقاصف المدرسية”

عمان-الغد- أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تقاضي وزير التربية والتعليم نسبة 2% وما تتقاضاه مديريات التربية من قيمة “المقاصف المدرسية”، عار عن الصحة.

وتنص المادة 14 من تعليمات المقصف المدرسي رقم 5 لعام 2001 على توزيع 2% للوزارة بموجب شيك باسم الوزير بصفته الوظيفية (جميع الحوالات المالية في الحكومة الأردنية تصدر باسم الوزير بالإضافه لوظيفته)، لتصرف حسب الأسس التي تضعها اللجنة المشرفة في الوزارة.

وتنص تعليمات المقاصف كذلك على صرف نسبه 40% للأعضاء وهم المنتسبين للهيئه العامة (أي جميع الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية من المساهمين في المقصف حصرا).

ووفق الوزارة، لا يصرف لمديرية التربية أكثر من 2% من صافي الأرباح السنوية حسب الأصول الماليه المتبعة ووفق الأسس التي تضعها اللجنة، بحسب منصة “حقك تعرف”.