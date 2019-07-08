“التربية” تنفي صحة التقويم المدرسي المتداول للعام المقبل

آلاء مظهر

الغد– أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن الوزارة لغاية الآن لم تقم باقرار التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2019/2020.

وقال الجلاد لـ “الغد” أمس إن اللجنة التخطيط في الوزارة ستجمع قريبا من أجل مناقشة وإقرار التقويم المدرسي باعتبارها الجهة المخولة بذلك.

وأوضح ان الوزارة ستقوم بتعميم التقويم المدرسي على ميدان التربوي وأولياء الأمور بعد أن يتم مناقشتة وإقراره من قبل لجنة التخطيط.

وبين الجلاد أن مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مقترح للتقويم المدرسي للعام المقبل غير صحيح إطلاقا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس مقترحا للتقويم المدرسي تضمن مواعيدا لبدء الدوام المدرسي والعطل ومدتها الزمنية.