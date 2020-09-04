“التربية” تنفي وجود كتاب باسم “وطني الأردن” في مدارسها

عمان-الغد- نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود كتاب باسم (وطني الاردن ) لأي من الصفوف في جميع المراحل الدراسية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الغفور القرعان، انه لا وجود لهذا الكتاب في مدارس وزارة التربية والتعليم، وان الصفحة التي يتم تداولها غير موجودة كذلك في اي من الكتب المعتمدة من قبل الوزارة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة لدرس قالت إنه كتاب للصف الثالث يظهر فيه خطأ في تاريخ ميلاد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

وأكد القرعان ان الوزارة ستلاحق قانونيا كل من ينشر مثل هذه الصفحاب المغلوطة وغير المعتمدة في كتب ومناهج الوزارة، والتي من شأنها التشويش على العملية التربوية.