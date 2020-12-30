التربية تنهي استعداداتها للامتحان التكميلي

عمان -الغد – أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن استكمال الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلبة والقائمين على الامتحان التكميلي الذي ستبدأ أولى جلساته في الساعة العاشرة من صباح غد الخميس، وتقدم له 95451 مشتركا ومشتركة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسع الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم الأربعاء، بحضور الأمينين العامين للوزارة ومديري الإدارات ومديري التربية والتعليم.

ودعا الدكتور النعيمي إلى الالتزام بتنفيذ الدليل الإرشادي الذي عممته الوزارة على قاعات ولجان الامتحان لضمان سلامة سيره، وتحمل الجميع مسؤولياتهم في العمل لعقده بالمهنية التي تتمتع بها الكوادر التربوية والمساندة لها من مؤسساتنا الوطنية.

وأشار إلى التنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة، بخصوص الإجراءات الصحية للطلبة قبل دخول القاعات، وفق الإجراءات المتبعة في البروتوكول الصحي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان التي تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف إلى قاعات الامتحان، وتسليم الأجهزة الخلوية التي بحوزة المراقبين لرؤساء القاعات قبل دخولهم، ولا يجري استلامها إلا بعد تسليم الطرود مغلفة بصورتها النهائية، حفاظا على سلامة سير الامتحان، وتسليم بطاقات الجلوس للطلبة على مقاعد الامتحان داخل القاعات.

ولفت إلى أن الوزارة وفرت رابطا إلكترونيا ليتمكن الطالب من خلاله معرفة رقم جلوسه ومكان تقدمه للامتحان، ومتابعة المباحث التي سجل للتقدم لها.

وأكد ضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة في توفير البيئة المناسبة لهم بما ينسجم واحتياجاتهم من حيث مداخل القاعات، وأن تكون قاعاتهم في الطابق الأرضي. وأهاب بأولياء أمور المشتركين مراعاة ظروف أبنائهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وعدم التجمهر خارج مراكز الامتحان أو في محيطها حفاظا على سلامة سير امتحانات أبنائهم، وحفاظا على معايير وشروط الصحة العامة.

وكانت الوزارة قد شكلت غرفتي عمليات؛ الأولى في مركز الوزارة للإجراءات الإدارية، واستقبال الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من الأهالي والمجتمع، والثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، يستقبل فيها خبراء متخصصون في كل مبحث من مباحث الامتحان والرد على الملاحظات والأسئلة الفنية من قاعات الامتحان، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ورقة عمل قدمتها رئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة في الوزارة بعنوان: مخرجات مشروع التدريب والتقييم الذاتي للمدارس الخاصة، تضمنت معايير ضمان جودة وتصنيف المدارس في الأردن بهدف تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز في الأداء لمؤسسات التعليم العام، وتوفير التعليم ذي الجودة العالية والبدائل التعليمية المتميزة للطلبة وأولياء أمورهم وللمعلمين والعاملين في مجال التعليم.

وبينت الورقة أن معايير ضمان جودة وتصنيف المدارس في الأردن تتضمن أربعة مجالات رئيسة للمقياس النوعي، هي التعلم والتعليم، الطلبة، القيادة والإدارة، المدرسة والمجتمع.

وأشارت إلى إنجاز عدد من المواد المساندة ضمن معايير ضمان جودة وتصنيف المدارس في الأردن، أبرزها دليل إجراءات الإطار العام للمدارس ودليل إجراءات عمل المقيِّمين ودليل التدريب على التقييم الذاتي، إضافة إلى نموذج التقييم الذاتي، موضحة أن أدوات التقييم اشتملت على الملاحظة الصفية، وجمع الأدلة، ونموذج تقرير ضمان جودة وتصنيف المدارس.

ولفتت إلى تدريب 35 مقيما في وحدة جودة التعليم والمساءلة على الاطار العام لمعايير ضمان جودة المؤسسات التعليمية وتصنيفها في المملكة.

وعرضت لمخرجات مشروع التدريب والتقييم الذاتي للمدارس الخاصة من خلال توعية 390 مدرسة خاصة في أقاليم الوسط والشمال والجنوب على الاطار العام للمعايير، وتدريب 368 مدرسة في هذه الأقاليم على التقييم الذاتي ضمن الاطار ذاته، وتصنيف المملكة كمجموعة أولى، فيما كانت الفئة المستهدفة؛ مدير مدرسة ومنسق الجودة في المدرسة أو من ينوب عنه.