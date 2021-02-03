“التربية” تواصل استعداداتها للعودة المتدرجة للتعليم الوجاهي

عمان – تواصل وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لاستقبال الطلبة في المدارس للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الأحد المقبل، في اطار خطة العودة المتدرجة للتعليم الوجاهي التي أقرتها بهذا الشأن.

وقرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تشكيل غرفة عمليات في الوزارة للوقوف على سير إجراءات عودة الطلبة إلى المدارس والتنسيق مع الإدارات المعنية لمعالجة الملاحظات الواردة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية عبد الغفور القرعان، إن غرفة العمليات ستتلقى جميع الملاحظات والاستفسارات التي ترد من أولياء الأمور،والتعامل معها، والتنسيق مع الإدارات المعنية لمعالجتها، ورصد كل ما يواجه خطة العودة من تحديات.

وبين أن الغرفة ستستقبل تقارير تقييم يومية من غرف العمليات في مديريات التربية والتعليم، وفرق المقيِّمين في وحدة جودة التعليم والمساءلة في الوزارة، وفرق الرقابة والإشراف التابعة لها بشكل يومي، وتحليلها لضمان الالتزام بالبرتوكول الصحي ودليل العودة ورفع تقارير يومية للوزير حول سير العملية التدريسية في كل مدرسة.

وأوضح القرعان،أن غرفة العمليات ستعمل على التنسيق مع غرف السيطرة في وزارة العمل لمتابعة إجراءات تعيين مراقبي الصحة الوقائية في المدارس الخاصة وتزويد غرفة العمليات بالتقارير اليومية بهذا الشأن.

وكان وزير التربية والتعليم، أوعز لمديري التربية والتعليم في الميدان، لتشكيل غرف عمليات في مديرياتهم لمتابعة جاهزية المدارس. ودعت الوزارة إلى التواصل مع غرفة العمليات على الارقام المخصصة لهذه الغاية وهي(065662475 / 065692368 – 065699916 – فاكس/ 065666492 / 0791881439 / 0791881450 / 0791881434 / 0791881435 / 0791881436 / 0777713362 / 0795927905 / 0790097192 / 0797142880 / 0795561995 / 0795070577 )–(بترا)