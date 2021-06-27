التربية توزع 50 “تابلت” لطلاب في المفرق

عمان – الغد – وزعت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد 50 جهاز لوحي (تابلت) مزودة بخطوط إنترنت فعّالة لمدة سنة واحدة لطلبة عدد من المدارس الحكومية في محافظة المفرق.

وبينت أمين عام الوزارة للشؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة نجوى قبيلا الدكتورة قبيلات أن تنفيذ مثل هذه المبادرات تنسجم وأهداف وزارة التربية والتعليم وجهودها الرامية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة التعليمية للطلبة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على دعم جميع أطراف العملية التعليمية، من خلال توفير المنصات والأدوات اللازمة للطلبة لضمان استمرار هذه العملية بأفضل صورة وفق الامكانات المتاحة للوزارة.

وأشارت الى جهود الوزارة المستمرة في إقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص وسعيها إلى تفعيلها ، تعزيزا لدورها الهام في دعم العملية التعليمية، معربة عن شكرها لشركة المحمودية على تنفيذ هذه المبادرة .

وأعرب المدير العام للشركة، عبدالمجيد حيدر، عن اعتزازه بالمشاركة في مبادرة دعم البيئة التعليمية التي تم تنفيذها بمناسبة الاحتفالات الوطنية بمئوية تأسيس الدولة الأردنية وبالتزامن مع الأعياد الوطنية؛ عيد الاستقلال وعيد الجيش.

وبين أن تنفيذ المبادرة جاء دعما للبيئة التعليمية والنوعية ، معبرا عن دعمهم المستمر لقطاع التعليم ورغبة الشركة في المساهمة في تطويره والارتقاء به.

وفي ختام الفعالية تم توزيع الأجهزة اللوحية ( التابلت ) على الطلبة ، بحضور مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور أسامة شديفات ، وعدد من أولياء الأمور .