التربية: توزيع النسخة المحدثة لكتاب الرياضيات خلال أسبوع

عمان- قال مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن كتب مبحث الرياضيات الخاصة بالصفوف الأول والثالث والخامس ستكون متوافرة في مستودعات الوزارة خلال الأسبوع الحالي على أبعد تقدير.

وأضاف كنانة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة باشرت في طباعة أعداد إضافية من النسخة المحدثة2021 من مبحث الرياضيات خلال الأسبوع الماضي بعد إدخال تعديلات وتحديثات على نسخة عام 2020، الأمر الذي شكل فروقات بين النسختين.

وبين كنانة أنه يتم سحب النسخة القديمة 2020 من مبحث الرياضات في المدارس كافة، ليتم خلال هذا الأسبوع توزيع النسخ الجديدة، مشيراً إلى أن النقص الذي وقع في النسخة 2021 لا يتجاوز الـ 10بالمئة فقط من مجموع النسخ التي تم توزيعها على المدارس.

وأشار كنانة إلى أن عملية التعديل والتحديث على نسخ الكتب المدرسية تتم كل عام تقريباً وفي بعض الأحيان تكون التعديلات بسيطة جداً حيث نطلب من المعلمين تعديلها على نسخ الطلاب خلال الحصة الصفية، موضحاً أننا هذا العام قررنا استبدال النسخ كاملة حتى لا يقع طلابنا في خلل وان تكون الدروس أمامهم موحدة خاصة كونهم في صفوف أساسية دنيا.

وأشار إلى أن الوزارة استكملت توزيع الكتب المدرسية للمدارس كافة خلال الفترة الماضية التي كانت تدرس برنامج الفاقد التعليمي الذي انتهى الأسبوع الماضي حيث ستباشر المدارس في جميع أنحاء المملكة بتدريس المنهاج المقرر للفصل الدراسي الأول 2021/2022 .