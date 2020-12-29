التربية توضح آلية التقدم لاختبار التقييم النهائي لطلبة المدارس

عمان- الغد- قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، إن اختبارات التقييم النهائي لطلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس وزارة الأوقاف ومدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشرستكون متاحة على منصة درسك بدءا من يوم غد الأربعاء ولغاية السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساءً حسب البرنامج ، مبينا أن الدخول إلى المنصة سيكون عن طريق الرابط (www.darsak.gov.jo) لتأدية الاختبارات.

وبين حماد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد بواقع ثلاثين فقرة لكل اختبار، بحيث تكون مدة كل اختبار ساعة كاملة تحسب من وقت دخول الطالب.

ودعا حمّاد الطلبة إلى ضرورة الضغط على أيقونة (حفظ وإرسال الإجابات) عند الانتهاء من اختباراتهم قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم، داعيا الطلبة إلى الاستعداد الجيد للاختبارات ومراجعة دروسهم عبر منصة درسك.

واوضح أنه في حال واجهت الطلبة أي مشكلات تقنية خلال فترة التقييم الإلكتروني النهائي فيمكنهم الاتصال مع أرقام الدعم الفني الموجودة على الرابط الآتي:(https://tinyurl.com/y4pfhf9j) وكل حسب مديرية التربية والتعليم التابع لها.

ولفت مدير إدارة الامتحانات والاختبارات إلى الرسائل التي وجهتها الوزارة للطلبة، للاستعداد للامتحان ومنها؛ الاعتماد على انفسهم أثناء التقديم للاختبار، والتأكد من جاهزية الهاتف أو جهاز الحاسوب، والحرص على أن يكون مشحونا بشكل كامل، و التأكد من الجلوس في موقع يمنحهم تغطية قوية لشبكة الإنترنت.

كما شملت الرسائل، عدم الضغط على زر التراجع أو العودة لتجنب خروجهم من الاختبار، وعدم الخروج من الصفحة والإنتظار قليلًا عند فقدان الاتصال بشبكة الإنترنت، وعدم اغلاق الصفحة قبل الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة، وعدم استخدام أكثر من جهاز أو أكثر من شخص للدخول إلى حساب الطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت في وقت سابق، ان البيانات التي يدخل من خلالها الطالب على المنصة هي بيانات سرية لا يجوز منحها لأصدقائه أو اي شخص آخر.