التربية توضح بشأن إيجاد فصل صيفي لطلاب المدارس

تدرس وزارة التربية والتعليم إمكانية إيجاد فصل صيفي للطلاب الذين لديهم ضعف أو فاقد تعليمي أو لم يستجيبوا للخطط التدريسية للوزارة، وفق ما أكدت الأمينة العامة للوزارة للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات.

وقالت قبيلات لـ “المملكة”، الأربعاء، إن الوزارة أعدت 3 مراحل لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة؛ قصيرة، متوسطة، وطويلة، مشيرة إلى أن “الوازرة أعلنت عودة الفاقد التعليمي لهذا العام، حيث يبدأ منذ اليوم ولمدة أسبوعين للصفوف من الرابع الأساسي وحتى الأول الثانوي، فيما ستكون لمدة شهر للمدارس في الصفوف الأساسية”.

وأضاف أن الوزارة عملت على “تدريب المعلمين على الفاقد التعليمي، وجرى تدريب 42 مدير تربية و42 مديرا فنيا مختصا على برنامج الفاقد التعليمي ليصار إلى نقلها إلى مختلف المدارس البالغ عددها 4006”.

وأوضحت قبيلات أن “الجديد في هذا العام أنه جرى الإيعاز لمدراء المدارس والمعلمين والمشرفين في جميع المدارس بأن تكون إدارة برنامج الفاقد التعليمي لا مركزية؛ أي عندما يتطلب البرنامج تمديده بحسب الحاجة سيتم ذلك بحسب الجهة المنفذة”.

وأشار إلى أن “الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقرائية والتي تصب في صالح تعويض الفاقد التعليمي للطلبة”.

“برنامج الفاقد التعليمي مستمر للسنوات الدراسية المقبلة”، وفق قبيلات.