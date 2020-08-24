“التربية” توضح بشأن دوام الإداريين في مديرية تربية لواء سحاب والمعلمين بمدارس المدينة

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، إن دوام الموظفين الإداريين في مديرية التربية والتعليم للواء سحاب ومدارس مدينة سحاب سيكون اعتيادياً لقاطني مدينة سحاب فقط، بعد سريان عزل المدينة اعتباراً من الساعة 12 ظهراً من يوم غد الثلاثاء.

وبين القرعان في تصريح صحفي مساء الاثنين، أن قراراً سيصدر في وقت لاحق بشأن دوام موظفي مديرية التربية والتعليم للواء سحاب والمعلمين في مدارس المدينة من خارجها، لحين عودة الأمور إلى طبيعتها واستقرار الحالة الوبائية في المدينة.

وفيما يتعلق بدوام الطلبة في المدارس داخل مدينة سحاب، بين القرعان أن هذا الأمر مرهون بالحالة الوبائية في المدينة واستمرار العزل أو فكه.

يذكر أن قرار عزل مدينة سحاب عن باقي مناطق المملكة، اتخذ بناء على توصية من وزير الصحة وفي ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في مدينة سحاب.-(بترا)