التربية توضح بشأن دوام الطلبة والمعلمين في مدينة سحاب

عمان- قالت وزارة التربية والتعليم إن دوام الطلبة في مدارس مدينة سحاب سيكون كالمعتاد للصفوف الفردية غدا الثلاثاء والصفوف الزوجية يوم الاربعاء.

واستثني من الدوام غدا الطلاب الذين يسكنون في بنايات معزولة، أو الذين يعانون من أمراض صدرية وتنفسية مزمنة أو السرطان أو السكري أو السمنة أو الذين يعانون من أمراض طارئة كالانفلونزا والرشح.

وأوضحت الوزارة أن المعلمين الذين يسكنون داخل مدينة سحاب ويعملون في مدارس المدينة، سيكون دوامهم كالمعتاد ما عدا الذين يسكنون في بنايات معزولة.

ولفتت إلى أن المعلمين الذين يقطنون داخل مدينة سحاب ويعملون في مدارس خارج المدينة، عليهم التوجه لمديرية تربية سحاب لتوزيعهم على المدارس بحسب الحاجة.

ودعت الوزارة المعلمين الذين يقطنون خارج مدينة سحاب ويعملون في مدارسها، التوجه لأقرب مديرية لمكان سكنهم لتوزيعهم على المدارس بحسب الحاجة.(بترا)