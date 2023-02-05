التربية توضح بشأن صلاحية الامتحان التنافسي

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المادة (13/و) من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية تنص على أن “تبقى نتيجة الامتحان التنافسي معتمدة وسارية المفعول على الكشف التنافسي المعمول به خلال العام الذي عقدت خلاله والكشفين التنافسيين الأساسين اللاحقين له لغايات تعبئة الوظائف بدل الاستنكاف أو أي وظائف جديدة بذات الشروط والمواصفات دون الحاجة لعقد امتحان تنافسي جديد”.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة صلاحية الامتحان التنافسي الذي عقده ديوان الخدمة المدنية للمتنافسين للتعيين على شواغر الوزارة عام 2019 هي فقط عامان، حيث انتهت صلاحية الامتحان عام 2022، بناء على نص المادة أعلاه، وبسبب آثار جائحة كورونا المتمثلة بوقف التعيين لعام 2020 فقد قرر مجلس الوزراء تمديد صلاحية هذا الامتحان لعام آخر تنتهي مطلع 2023، وبناء عليه وحسب الأسس المعتمدة لدى الديوان فإنه يتطلب منهم العودة للتنافس للتعيين حسب دورهم في الديوان وكشوفات التنافس.

وأضافت الوزارة أنها تقوم برفع شواغرها إلى ديوان الخدمة المدنية وذلك بناء على جدول التشكيلات والمخصصات المالية المقررة للوزارة في كل عام، حيت يتولى ديوان الخدمة المدنية تعبئة هذه الشواغر وفقا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، حيث يتم ترشيح 6 أسماء لكل شاغر لغايات إخضاعهم للاختبار التنافسي، مشيرة إلى أن عدد الناجحين في الامتحان التنافسي الذي عقد في عام 2019 بلغ (30480) متنافسا من الذكور والإناث؛ لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، تم تعيين حوالي (4366) منهم.