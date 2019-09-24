التربية توضح حقيقة إيرادات ضريبة المعارف وتبين أوجه صرفها

عمان- الغد- نفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله من إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيرادات تحصيل ضريبة المعارف، حيث أشارت الإشاعة إلى أنّها “بلغت 50 مليون دينار ولا يعلم أوجه صرفها”.

وقالت الوزارة في نفيها عبر منصة “حقك تعرف” بشأن هذه الإشاعة، إنّه “لا يتجاوز إجمالي تحصيلات ضريبة المعارف 22 مليون دينار سنويا، تنفق على ايجار أبنية مدرسية مستأجرة ( بقيمة 8 ملايين دينار)، وطباعة كتب مدرسية وتغطية نفقات أجور العاملين في الثانوية العامة ( 8 ملايين دينار)، وتسديد فواتير مياه وكهرباء المدارس (2 مليون دينار)”.

كما أوضحت أنّه “يتم صرف (350 ألف دينار) على وصيانة أبنية مدرسية، وأن 10% من القيمة الاجمالية لضريبة المعارف تدفع كمساهمات للخزينة (وفق ما ينص عليه قانون ضريبة المعارف)”.