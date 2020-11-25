“التربية” توضح حقيقة توعّد النعيمي لأمهات الطلاب

عمان- الغد- أوضحت وزارة التربية والتعليم حقيقة توعّد وزيرها تيسير النعيمي لأمهات الطلاب الذين لا يدخلون منصة درسك.

ونفت الوزارة ما تم تداوله بشأن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأكدت في بيان أنه “لم يصدر ولا يمكن أن يصدر عن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أي تهديد كما ادعى الموقع لأي وسيلة إعلامية كانت”.

وتابع البيان: “حول نسبة الطلاب الذين لم يدخلوا منصة درسك فإن ما صرح به الوزير هو أن 88.5% من الطلبة قد دخلوا وسجلوا على منصة درسك من ٩/١٣ إلى ١٠/١٣ وأن 62% منهم قد دخلوا بشكل يومي بدون أي انقطاع وهذا لا يعني أن النسبة الأخرى وهي 38% لم يدخلوا للمنصة وإنما كانوا يدخلون بمعدل أربعة أو ثلاثة أيام في الأسبوع”.

وأشارت إلى أنها “ستلاحق ناشر هذا الخبر قانونيا وقد باشرت بالاجراءات القانونية بهذا الصدد”.

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