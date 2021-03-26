“التربية” توضح حول تفعيل مختبرات الحاسوب في المدارس

عمان-الغد- أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الكتاب الذي عمَّمه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد خير أبو قديس حول تفعيل مختبرات الحاسوب في المدارس.

وبينت الوزارة في بيان لها مساء الجمعة أن الكتاب “يأتي من باب حرص الوزارة على مصلحة الطلبة وهو يخص فئة محدودة من الطلبة الذين لا يمتلكون نهائيا أجهزة او خطوط انترنت أو ضعف في التغطية في أماكن سكنهم تمكنهم من متابعة دروسهم أو أن المناطق التي يقطنون فيها لا توجد فيها خدمات الانترنت وهي ايضا مناطق محدودة جدا”.

وأضاف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أن استقبال الطلبة في المدارس سيكون ضمن الاشتراطات الصحية وبأعداد قليلة وبرامج زمنية محددة وبإشراف إدارة المدرسة ولا يتطلب وجود جميع المعلمين في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة.

كما ان هذه الحلول والاقتراحات غير ملزمة للطلبة أو المدارس وهي بناءً على طلب عدد من الفئة المستهدفة من الطلبة من خلال إدارات المدارس وقد جاء القرار من الوزير من باب حرص الوزارة على تمكين جميع الطلبة من متابعة دروسهم على منصة درسك قدر المستطاع في ظل الظروف الصحية الطارئة.