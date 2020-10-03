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منح في الجامعة الألمانية الأردنية ضمن مكرمة أبناء المعلمين

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر منح للاستفادة من المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين في الجامعة الألمانية الأردنية.

واشترطت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، للحصول على هذه المنح حصول الطالب على مقعد مكرمة أبناء المعلمين من إحدى الجامعات الرسمية في تخصص معين وفق قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد للعام الحالي 2020/2021، ثم تأمينه بقبول من الجامعة الألمانية الأردنية في التخصص نفسه أو أي تخصص آخر وفق أسس القبول المعتمدة في الجامعة.

وتلتزم وزارة التربية والتعليم بموجب هذه المنح، بتغطية نفقات الدراسة للطالب المبعوث (مكرمة أبناء معلمين) إلى الجامعة وفق نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية المعمول به والتعليمات المنبثقة عنه، على أن تكون نفقات سنة التدريب الخارجي للطالب في ألمانيا على نفقته الخاصة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المقاعد مراجعة قسم بعثات الطلبة في وزارة التربية والتعليم؛ مصطحبين معهم وثيقة تثبت قبول الطالب في الجامعة الألمانية الأردنية، وذلك للتقدم بالطلب حسب الأصول ابتداءً من صباح يوم غد الأحد وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسادس من الشهر الحالي.

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