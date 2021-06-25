التربية: جواب الفقرة 50 في امتحان التربية الإسلامية هو “د. الهجرة”

عمان – الغد- أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الفقرة 50 في امتحان التربية الإسلامية الذي تقدم إليه في أولى جلسات امتحان التوجيهي أمس الخميس تحمل جواباً واحداً فقط.

وقالت التربية في بيان حصلت “الغد” نسخة منه اليوم الجمعة، إن “إجابة السؤال هو د. الهجرة”، وذلك بعدما ذكر مدرسون إن السؤال يحتمل إجابتين إحداهما “أ. تبوك”.

وأضافت التربية أن “السؤال لم يسأل عن سبب نزول الآية وفي هذه الحالة تكون الإجابة تبوك، ولكن السؤال كان عن تذكير المؤمنين بنصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة وبهذا تكون الإجابة الصحيحة هي الهجرة”.