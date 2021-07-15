التربية: دوام على فترتين أو بالتناوب بالمدارس الحكومية

عمان – أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها تنسق مع وزارة الصحة من أجل اعداد بروتوكول صحي لضمان عودة آمنة لطلبة المدارس في الأول من أيلول المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة التربية الدكتور أحمد مساعفة، في تصريحات له عبر التلفزيون الأردني، إن البروتوكول الصحي ينطبق على المدارس الحكومية والخاصة.

وبين أن من شروط ترخيص المدارس الخاصة هو وجود مسافة تباعد، ولذلك فإنها محققة لشروط العودة الآمنة للتدريس الوجاهي، وسيكون ذلك وفق البروتوكول المعلن من الوزارة.

وأشار مساعفة إلى أن المدارس الحكومية التي لا تلبي مسافة أمان كافية، سيتم اللجوء لنظام دوام الفترتين فيها خلال الدوام “صباحية ومسائية” بالاضافة إلى خيار الدوام بالتناوب في بعض المدارس.

وأوضح أن وزارة التربية تجري اجتماعات من أجل وضع خطط بديلة لاستيعاب الطلبة الذي انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

ولفت إلى برنامج الفاقد التعليمي الذي سيبدأ في 15 آب المقبل، سيكون وجاهياً في المدارس، مضيفاً أن البرنامج مهم جداً وضرورة للطلبة داعياً الى مشاركة الطلبة بالبرنامج.

وشدد على أن حملة التطعيم التي أجريت للمعلمين تؤشر بشكل كبير على عودة التعليم الوجاهي في المدارس أيلول المقبل.-(هلا اخبار)