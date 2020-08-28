التربية ستطلق رابطا إلكترونيا للاستعلام عن طبيعة دوام المدارس

عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، أن الوزراء ستطلق رابطا إلكترونيا، يمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن طبيعة دوام المدارس الحكومية لأبنائهم ووفق أي نماذج ستكون وذلك يوم الاثنين.

وقالت الوزارة على فيسبوك: ” أعزَّاءَنا أولياءَ أمورِ طلبتِنا في مدارسِنا الحكوميَّة،

سنُطْلِقُ رابطًا الكترونيًا؛

لتستعلموا عن طبيعَةِ الدوام في مدارِسِ أبنائِكم وفقَ أيِّ نماذجِ الدوامِ ستكون..

– الدوام الكامل

– نظامُ التَّعليمِ بالتَّناوُب

– نظامُ المجموعاتِ المُنفصلة

– التَّعليمُ عن بعد

انتظرونا،.. الاثنين المُقبل بإذنِ الله”.