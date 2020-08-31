“التربية”: سنتعامل بمرونة مع دوام الطلبة خلال الأيام الأولى

عمان- الغد– حرصا على سلامة الطلبة ومراعاة لمخاوف بعض أولياء الأمور أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستتعامل بمرونة مع دوام الطلبة خلال الأيام الثلاثة الأولى والتي تم تخصيصها لاستلام الكتب المدرسية و جداول الدروس، بما يضمن أكبر قدر من التباعد بين الطلبة و تهيئتهم للعمل بإجراءات البروتوكول الصحي بشكل تدريجي مشيرة إلى أن هذه المرونة لا تعني بأي شكل من الأشكل دعوة لعدم التحاق الطلبة في مدارسهم.

و بينت الوزارة أن تأخير دوام رياض الأطفال الحكومية والخاصة، حتى السادس من أيلول القادم، جاء كذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من التباعد، نظرا لاصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم في أول يوم دراسي.

وأشارت الوزارة أن رياض الأطفال مشمولة باشتراطات وإجراءات صحية تحافظ على سلامة الأطفال ،حيث سيتم دخول الأطفال مباشرة الى الغرف الصفية وبوجود المعلمات وبمسافات تباعد ، ولن يسمح بوجود أطفال في الساحات، حيث ستقوم المعلمات بالإشراف على ذلك، وضمانا للتباعد الجسدي سيتم تقسيم أطفال الشعبة الواحدة الى مجموعتين مباشرة في الغرف الصفية وضمن الحدود المسموح بها في البروتوكول الصحي ، مع التأكيد على أنه لا طابور صباحي أو فعاليات تسمح بالاختلاط في المدارس.