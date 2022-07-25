التربية: سنحاسب كل من أساء لامتحان التوجيهي

قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد خطأ علمي أو سؤال من خارج المنهاج المقرر في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، بل الأسئلة جاءت مراعية للفروقات الفردية.

وأضاف العجارمة في تصريح لـ”المملكة” أن جزءا من الطلبة لم يستعدوا جيدا للامتحان وبالتالي تكون انطباعتهم أن الأسئلة صعبة والوقت غير كاف.

وحول موعد إعلان النتائج قال العجارمة إنه لن يكون مفاجئا وقد يكون قبل 20 آب/أغسطس.

ولفت إلى أن امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” شارك به نحو 200 ألف طالب وطالبة وأكثر من 25 ألف مراقب وبظل هذا العدد الضخم تحصل بعض التجاوزات التي تعاملت معها الوزارة وفقا لتعليماتها الناظمة سواء بحق الطلبة أو العاملين في الامتحان.

وقال إنه سيجري محاسبة كل من أساء للامتحان.