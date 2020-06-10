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“التربية”: سنخالف كل مركز ثقافي أعلن العودة للعمل

منذ 37 دقيقة

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عمان – أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية فايز المعاريف، استثناء المراكز الثقافية من العودة للعمل، في ظل بقاء الوضع الوبائي في المملكة في مستوى معتدل الخطورة وفق ما جاء في خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي أعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي.
وبين المعاريف في تصريح ل”الغد” مساء اليوم الأربعاء ، ان إعلان بعض المراكز الثقافية بالبدء تسجيل واستقبال الطلبة للاستفادة من انشطتها يعد مخالفة صريحة.
وأوضح المعاريف ان وزارة التربية والتعليم ستعمل بالتنسيق مع وزارات الصناعة والتجارة و الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية من خلال جوالات صباحية ومسائية على المراكز الثقافية، ومخالفتها لاسيما وان تواجد الطلبة فيها يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.
Alaa.mathhar@alghad.jo

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