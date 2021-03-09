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“التربية”: صرف مستحقات مراقبي التوجيهي فور المصادقة على الموازنة

منذ 30 دقيقة
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي في عمان-(تصوير: أمجد الطويل)

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عمان – أعلنت وزارة التربية والتعليم، موعد صرف مستحقات المعلمين الذين شاركوا في امتحان الثانوية العامة.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه سيتم صرف مستحقات المعلمين الذين راقبوا على امتحان الثانوية العامة، فور المصادقة على الموازنة.

وكانت قد اختتمت امتحانات الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي، في 16 من كانون الثاني الماضي، بمشاركة 95451 طالبًا وطالبة، موزعين على 1145 قاعة.-(هلا اخبار)

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