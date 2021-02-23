“التربية”: صورة “البسكويت” أرشيفية وتعود لـ 2015

عمان-الغد- أوضحت وزارة التربية والتعليم حول ما تم تداولها عبر بعض المواقع الإخباريّة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وصوراً تفيد بأنّ الوزارة وزّعت ضمن مشروع التغذية المدرسيّة لعام 2020م مادة “البسكويت” المدعومة من بعض الدّول الصديقة.

وأكّدت الوزارة في بيان لها مساء الثلاثاء، عبر حسابها على “فيسبوك” بأنّ هناك خلطًا في المعلومات والصور المتداولة، إذ أنّ مادّة “البسكويت” المدعومة من بعض الدول الصديقة (في الصور) لم يتمّ توزيعها ضمن مشروع التغذية المدرسيّة لعام 2020م، بل كانت ضمن مشروع عام 2015م والصور المتداولة لهذه المادّة قديمة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التغذية تنفذه الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، ويستهدف طلبة رياض الأطفال وحتّى الصف السادس الأساسي في مناطق جيوب الفقر في المدارس الحكومية والمناطق النائية، وبواقع 50 يومًا في كل فصل دراسي.

كما يتم تقديم وجبات صحيّة في بعض الأيام من خلال مطابخ إنتاجية تشمل معجنات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

يشار أن برنامج التغذية المدرسية مستمر منذ عام 1999م؛ وقدمت هذه الوجبات في العام الماضي إلى 450 ألف طالب وطالبة في المناطق المستهدفة.