“التربية”: عدد المستخدمين لمنصة “درسك” يوميا أكثر من 332 ألف

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عمان – بلغ عدد المستخدمين لمنصة التعليم الالكتروني “درسك” منذ اطلاقها الأحد الماضي وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 977127 مستخدمها بواقع 332375 مستخدما يوميا، بحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

و اظهرت الاحصائيات المنشورة على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اجمالي المشاهدات للمنصة منذ تفعيلها و حتى ساعة التاسعة من صباح اليوم 8200140 مشاهدة بواقع 0273338 مشاهدة يوميا.

فيما توزعت عدد المشاهدات للمنصة حسب الصفوف على النحو الآتي: 527957 للصف الأول، و 454272 للصف الثاني، و 469823 للصف الثالث، و 539646 للصف الرابع و 649278 للصف الخامس.

اما الصف السادس فقد بلغت عدد مشاهداته 708645، و 765391 للصف السابع، و 637029 للصف الثامن، و 903689 للصف التاسع، و 1040237 للصف العاشر ،و

889611 للصف الحادي عشر و614527 للصف الثاني عشر (التوجيهي).

وكانت وزارة التربية والتعليم فعلت الأحد الماضي منصة “درسك” بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية وذلك تفعيلاً لنظام التعلم عن بُعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

و توفر المنصة محتوى تعليميا إلكترونيا متعددا منه ما هو قصير على شكل فيديوهات تركز على المفاهيم الاساسية، ومنها ما هو مبني على الدروس في العلوم والرياضيات واللغتين العربية والانجليزية.

ودعا وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي تصريحات صحفية سابقة الطلبة الى ضرورة التفاعل مع المنصة والقنوات التلفزيونية والمحتوى التدريسي عليها، واستثمار وقتهم وتوزيعه بحسب الدروس المتاحة، مؤكدا دقة هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعا تكاتف الجهود والتعاون، وحرص الوزارة على مصلحة جميع الطلبة وحقهم في التعليم، مشددا على أهمية دور اولياء الامور في تنظيم اوقات ابنائهم ومساعدتهم في متابعة دروسهم والتحضير الجيد لها.

وشهد اليوم الثالث لاطلاق المنصة تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة وذويهم كما الايام الماضية بحسب ما رصدته “الغد” على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مبدين اعجابهم بالاحترافية العالية في إعداد الفيديوهات التعليمية على المنصة، والاختيار المناسب للمعلمين والمعلمات الذي يقدمون المواد الدراسية، وأساليب التدريس الحديثة التي استخدموها.

وفي سياق آخر ، قدمت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم بعض النصائح والارشادات الخاصة بالطلبة تحت عنوان “صحتك بتهمنا” وتمثلث هذه النصائح المنشورة على صفحة الوزارة على فيسبوك بالحرص على إنجاز الطلبة لمهامهم الدراسية والتواصل مع زملاءهم والمعلمين من خلال منصة التعليم عن بعد،و الإبتعاد عن استخدام الأجهزة الذكية لفترات طويلة، وممارسة النشاط البدني والمشي داخل مرافق المنزل.

بالاضافة الى تناول وجبات صحية منتظمة والابتعاد عن الدهون والسكريات، وتواصل مع أفراد اسرهم ومناقشة موضوعات عامة تهمهم.