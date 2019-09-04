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“التربية”: علاوة الـ50% للمعلمين تكلّف الخزينة 112 مليون دينار

منذ 45 دقيقة
مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان- (أرشيفية)

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عمان- الغد– أكّد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد على احترام الوزارة للدور الكبير الذي يضطلع به المعلم الذي يحمل رسالة كبيرة.

وقال الجلاد إن الوزارة تؤكد على احترامها للمعلم ودوره وقدسية رسالته وعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه، مشدداً على أن أبواب الحوار كانت ولا زالت مفتوحة ولم تغلق يوماً، فالمعلمون قوام العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذي تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، يراعي تحسين وضع المعلم بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

ولفت إلى أن النظام ربط الحافز بالأداء، مبيناً أن العلاوة قد تصل إلى 250%

وأوضح الجلاد أن كلفة علاوة الـ 50 % التي تطالب بها نقابة المعلمين على الخزينة تصل إلى 112 مليون دينار.

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