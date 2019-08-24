“التربية”: غرفة عمليات لمتابعة جاهزية المدارس

عمان- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد.

وكلف الدكتور المعاني مدير مديرية العلاقات العامة في الوزارة نضال البخاري برئاسة اللجنة، التي ضمت في عضويتها ممثلين عن إدارة الأبنية والمشاريع، ووحدة الرقابة الداخلية، وإدارة التعليم العام، وإدارة التخطيط والبحث التربوي، ومديرية الاعلام، وقسم شؤون نقابة المعلمين، ووحدة جودة التعليم، وإدارة اللوازم والتزويد، وإدارة الموارد البشرية في الوزارة.

وطلب الدكتور المعاني من اللجنة التواصل اليومي مع الميدان التربوي، ومتابعة جميع الملاحظات والشكاوى الواردة منه، وإعداد تقرير يومي ومفصل بذلك لمكتب الوزير.

وجاء تشكيل اللجنة إلى جانب لجان أخرى في مديريات التربية والتعليم لهذه الغاية، تعزيزاً للجهود التي تبذلها الوزارة لضمان استقرار العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي وتوفير كل متطلباتها. (بترا)