النعيمي: كتاب أسس توزيع التابلت لم يصدر عن “وزارة التربية”

موفق كمال

عمان- أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أن الكتاب الذي صدر عن مديرية تربية العقبة بشأن توزيع “تابلت” على الطلبة، لم يصدر عن الوزارة، أنما صدر عن مديرية التربية في العقبة ولغايات جمع بيانات للطلبة المعوزين.

واضاف في تصريح لـ الغد ان الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي بصدد استيراد، 160 الف جهاز “تابلت” لغايات توزيعها للطلبة مزودة بجهاز (دنغل) يحتوي على حزم انترنت، لافتا الى انه سيتم توزيع الاجهزة ضمن معايير عادلة تراعي الوضع المادي للاسرة، اضافة الى عدد الطلاب فيها،وسكان المناطق النائية، وسيكون “التابلت” على سبيل الاعارة.

ولفت النعيمي ان عدد الطلبة غير المستخدمين للانترنت يصل الى 15%، وفق احصائيات اجرتها دائرة الاحصائيات العامة وهيئة الاتصالات أضافة الى وزارة التربية والتعليم،موضحا ان هناك طلب عالمي على أجهزة الحاسوب والتابلت وغيرها من الاجهزة التي تدخل في وسائل التعلم عن بعد، بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتوقع أن الاجهزة ستكون بتناول أيدي الطلبة قبل منتصف الشهر المقبل أي خلال الفصل الثاني كحد أقصى.

وكانت وزارة التربية والتعليم تعرضت على مواقع التواصل الاجتماعي لجملة من انتقادات بشأن تعليمات توزيع أجهزة التابلت الذي صدر عن مديرية تربية العقبة، والتي كان من أبرزها حصول الطالب على جهاز تابلت، ان يكون من الطلبة الذي يحصل أولياء أمورهم على معونة وطنية شريطة ان يحضر ما يثبت ذلك، والطلبة الاخوة على مقاعد الدراسة الذين يزيد عددهم عن ثلاثة أخوة فأكثر في المدارس الحكومية وحسب دفتر العائلة، الطلبة الذين يقطنون في منطقة نائية ولا يتوفر فيها خدمة الكهرباء والانترنت، وان لايكون اي من الطالب أو أفراد أسرته حصل على جهاز من قبل الوزارة.

وكانت وزارة التربية أصدرت بيانا قبل ذلك، جاء فيه: تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كتابًا صادرًا عن إحدى مديريات التربية والتعليم على أنه أسس لتوزيع أجهزة لوحية على الطلبة.

وردًّا على ما تم تداوله بهذا الخصوص توضح وزارة التربية والتعليم ما يلي :

* لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم أي كتاب موجه للمديريات بوضع أي أسس لتسليم أجهزة لوحية او اجهزة حاسوب محمولة.

* الكتاب الصادر واضح وهو اجتهاد من إحدى مديريات التربية وموضوعه واضح أيضًا ( بيانات الطلبة ) وبعد التواصل مع مديرة التربية أوضحت بأن الهدف من التعميم هو لإنشاء قاعدة بيانات لجميع الطلبة في المديرية للرجوع إليها في حال التبرع بأجهزة من اي جهة وفي حال طلبت الوزارة الأسماء.

أما بالنسبة لنقطة ( الطلبة الذين يقطنون في مناطق نائية ولا يتوفر بها خدمة الكهرباء والانترنت ) فهدفها أيضًا إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء الطلبة لتنفيذ برامج أعدتها الوزارة ومنها برنامج لتعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة الذين لم يستطيعوا متابعة منصة درسك أو عبر شاشات التلفزيون بسبب عدم توفر الكهرباء وتغطية الانترنت لديهم وذلك بتوفير مواد دراسية تركز على المفاهيم والمهارات الأساسية( جسور التعلم) كما سيتم تنفيذ برامج تعزيز المهارات في حال عودة الطلبة الى التعليم الوجاهي داخل المدارس كما أن الوزارة تتواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات تغطية المناطق التي لا يوجد فيها بث انترنت أو ضعف فيها.