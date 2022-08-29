التربية: لا تأجيل لبدء العام الدراسي بسبب موجة الحر

قالت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، إن خيار تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد، بسبب موجة الحر التي تؤثر على المملكة “غير وارد”.

وقال مدير التعليم العام والناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن الوزارة تستعد لبدء العام الدراسي الجديد، إذ من المقرر أن يكون تسليم الكتب يومي الأربعاء والخميس المقبلين إضافة إلى جدول الحصص الأسبوعي، وليكون يوم التدريس الفعلي يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن “هناك مدارس توجد فيها مراوح ومدارس أخرى فيها أجهزة تكييف لتخفيف الحر عن الطلبة” موضحا أن “موجة الحر الحالية تتطلب من الجميع أخذ الاحتياطات والحذر واتباع إجراءات السلامة العامة، والكادر الإداري والتدريسي في المدارس لديه القدرة على التعامل مع كيفية إدارة هذه المواقف بكل حكمة واقتدار”.

وأضاف سيشهد يوم الثلاثاء اجتماعا للجنة التخطيط المركزية والموسعة للوقوف على اللمسات الأخيرة لبدء العام الدراسي.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تضم الإدارات المختلفة للوقوف ولمتابعة الجاهزية للعام الدراسي 2022/2023، والاستعداد لبدء العام الدراسي كما مخطط له.

وبين أن “هذه الغرفة سوف تقوم على سير إجراءات عودة الطلبة إلى المدراس ورصد التحديات التي تواجه الميدان والإجابة عن استفسارات وملاحظات أولياء الأمور مع الإدارات المختلفة ومديريات التربية والتعليم، وتقوم باستقبال التقارير اليومية التي تصدر من غرف العمليات في مديريات التربية والتعليم”.

وأعلنت الوزارة أن أرقام غرف العمليات التي تتلقى اتصالات المواطنين وأولياء الأمور، هي 065662475، 065692368، 065699916، 0791881434،0791881435، 0791881436، 0791881439، 0791881450.

والوزارة وضعت اللمسات الأخيرة لبدء التدريس واستقبال الطلبة في 31 آب/أغسطس الحالي من حيث استكمال المقاعد واستلام وتوزيع الكتب، حيث سبقها دوام 173 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية قبل أسبوع من دوام الطلبة للوقوف على الاستعدادات كافة.