التربية: لا تفاصيل حتى الآن لآلية عودة الطلبة للمدارس

عمان – الغد – أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لم تُصدر لغاية هذه اللحظة أي تفاصيل حول آلية وإجراءات عودة طلبة المدارس للتعليم الوجاهي في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أن جميع التفاصيل ستُعلن بعد دراستها مع اللجان ذات العلاقة.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قد وجه الحكومة أمس الثلاثاء” إلى فتح المدارس والقطاعات “بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني”.