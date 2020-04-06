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“التربية”: لا صحة لأي معلومات حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي في عمان -(تصوير: أسامة الرفاعي)

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عمان – نفت وزارة التربية والتعليم على لسان الناطق الرسمي باسمها وليد الجلاد، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أنه لا صحة لهذا الأمر.
وأكد الجلاد أن الوزارة ستلاحق بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية مصدر هذه المعلومات والمروجين لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.-(بترا)

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