التربية: لا عودة عن التعليم الوجاهي

قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن هناك العديد من المدارس قامت بتبليغ الطلبة ببدء الدوام اعتبارا من 1 شباط حيث قامت الوزارة بمخاطبة هذه المدارس للرجوع عن هذا القرار مؤكدة أنه لا يسمح للطلبة الدوام بشكل وجاهي من رياض الاطفال وحتى الصف الحادي عشر الا بتاريخ 20 شباط القادم.

وشددت على أن خيار التعليم عن بُعد غير وارد لدى وزارة التربية والتعليم الا في حالة واحدة وهي اذا بلغت نسبة الاصابات بكورونا داخل المدرسة 10%.

وحول عودة التعليم عن بُعد بسبب ارتفاع اصابات كورونا قالت قبيلات” نحن لا نريد إثارة الرعب” مشيرة إلى أن خبراء الأوبئة أكدوا على أن هذه الموجة من كورونا ستنتهي منتصف الشهر القادم.

وعلى صعيد آخر قالت إن طلبة المدارس الذين أجلت امتحاناتهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا في فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول سيتقدمون لتأديتها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وأضافت قبيلات أن دوام معلمي ومعلمات الصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر سيكون وفق ما تقتضيه الحاجة لغايات إجراء الامتحانات النهائية للطلبة الذين تأجلت امتحاناتهم وتنظيم حملات التطعيم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة.