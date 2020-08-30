التربية: لا نية لتحويل أقدم مدرسة في إربد لمتحف ونقل الطلبة مؤقتا بسبب خطورتها

أحمد التميمي

إربد – قال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أن إغلاق أقدم مدرسة في اربد (مدرسة حسن كامل الصباح) جاء بناءا على تقرير فني من لجنة الأبنية في وزارة التربية لما تشكل من خطورة على حياة الطلبة.

وأكد القرعان أن قرار الإغلاق جاء لفترة مؤقتة لحن الانتهاء من أعمال الصيانة وخصوصا وان هناك بعض الصفوف “قصارة” أسقفها معرضه للسقوط وتشكل خطورة على الطلبة.

وأشار إلى أن المدرسة تضم 8 غرف صفية وتم اتخاذ قرار بنقل الطلبة والمعلمين إلى مدرسة عمار بن ياسر المجاورة لمدرسة الصباح، لافتا إلى توفر 11 غرف صفية فارغة في المدرسة.

وأوضح أن الطلبة سينتظمون في المدرسة الجديدة الثلاثاء المقبل في الفترة الصباحية، مؤكدا انه وفور الانتهاء من أعمال الصيانة سيتم إرجاع الطلبة إلى مدرستهم.

ونفى القرعان أن يكون هناك قرار بتحويل المدرسة التي تأسست عام 1900 وتتبع مديرية تربية اربد الأولى إلى متحف.

ويرفض سكان مدينة اربد أي قرار بتحويل المدرسة التي خرجت سياسيين واكاديمين ووزراء والتي تعد الأقدم على مستوى المملكة إلى متحف.

Ahmad.altamimi@alghad.jo