“التربية”: لا يجوز حجز بطاقات جلوس طلبة “التوجيهي” لأسباب مالية

آلاء مظهر

عمان – أكدت وزارة التربية والتعليم رفضها حجز بطاقات جلوس طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بسبب أمور مالية، فيما تبدأ بعد غد الثلاثاء أولى جلسات الامتحان بمشاركة نحو 160 ألف مشترك ومشتركة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، بالإضافة لـ37 مشتركا ومشتركة في تسع قاعات بمراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث.

وكانت “الغد” تلقت العديد من الشكاوى من قبل أولياء أمور طلبة تفيد بـ”قيام بعض المدارس الخاصة بحجز أرقام جلوس الطلبة ورفضها تسليمها لهم، لحين تسديد الذمم المالية المستحقة عليهم”.

وقال مدير إدارة الامتحانات بـ”التربية” الدكتور نواف العجارمة، في تصريح صحفي لـ”الغد” أمس، ان الوزارة ترفض بشكل قاطع هذا السلوك الذي اتبعته بعض المدارس الخاصة، والمتمثل بحجز أرقام جلوس الطلبة وعدم تسليمها لهم لحين سداد الذمم المالية المترتبة عليهم وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضاف أن إدارة الامتحانات والاختبارات في مركز الوزارة، وكذلك أقسام الامتحان في مديريات التربية والتعليم كافة “على استعداد، اعتبارا من اليوم وغدا، لإصدار بطاقات جلوس للطلبة الذين احتجزت بطاقاتهم”.

وأوضح العجارمة أن الطالب المحتجز بطاقته يستطيع مراجعة اي مديرية من مديريات التربية والتعليم لإصدار بطاقة جلوس أخرى، مشيرا إلى أن الطالب يجب أن يكون بمنأى عن الأمور المالية ولا يجوز للمدرسة احتجاز بطاقة الجلوس.

وتابع أن المدرسة التي لديها ذمم مالية على طلبة تستطيع اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها، “كونه لا يحق لها حرمان اي طالب من تقدم لامتحان (التوجيهي)”.

ويتوزع المشتركون في الامتحان، الذي ينتهي في الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل، على 99927 طالباً نظامياً و59282 مشتركاً من طلبة الدراسة الخاصة.

وتوزعت أعداد المتقدمين للامتحان على جميع الفروع، بواقع 56268 بالفرع العلمي، و80673 بالفرع الادبي، و192 بالفرع الشرعي، و2674 بفرع الادارة المعلوماتية، و156 بالتعليم الصحي.

كما بلغ عدد المتقدمين للامتحان 8184 في الفرع الصناعي، و2664 بالفرع الزراعي، و1892 بالفرع الفندقي والسياحي، بالإضافة إلى 6506 مشتركين بفرع الاقتصاد المنزلي.

وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، حيث يضاف عشر دقائق للوقت المخصص للامتحان لكل جلسة ومبحث.

وقال وزير التربية والتعليم وليد المعاني إن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لعقد الامتحان، مؤكداً حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة التي تضمن تقدم الطلبة للامتحان بكل يسر وسهولة.

وأوضح أن الوزارة أتاحت لجميع الطلبة المتقدمين في الامتحان العام، فرصة التقدم للامتحان التكميلي الذي سيعقد بعد اعلان النتائج، لغايات استكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل، مؤكداً أن كل طالب يرغب بالتقدم للدورة التكميلية لن يحتاج إلى التسجيل او دفع اي رسوم إضافية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبين المعاني أن نتائج الامتحان لهذا العام ستعلن في الخامس والعشرين من شهر تموز (يوليو) المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على إبراز جميع التعليمات والإرشادات المتعلقة بالامتحان في أماكن ظاهرة في المدارس التي سيعقد فيها الامتحان، وبما يضمن إطلاع الطلبة عليها والالتزام بها.

ويعقد امتحان الثانوية العامة في 1469 قاعة مركزية موزعة على 513 مدرسة في المملكة، فيما هيأت الوزارة 42 قاعة احتياط بواقع قاعة واحدة في كل مديرية لأي حالة طارئة.