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“التربية”: لجنة تحقيق بحادثة سقوط مروحة سقف في أحد المدارس بلواء ماركا

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تحقيق بحادثة سقوط مروحة سقف في أحد الصفوف في مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا .
وتابع معالي وزير التربية والتعليم د.تيسير النعيمي الحادثة منذ بدايتها مع مدير التربية حيث تم تحويل الطالبتين المصابتين الى احد المستشفيات بمرافقة مديرة المدرسة وإحدى المعلمات وحالتهما العامة جيدة حسب التقرير الصادر عن المستشفى وقد غادرت الطالبتان المستشفى .

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