التربية لطلبة التوجيهي: امتحان العربي المتداول مزور وسنلاحق المتورطين

آلاء مظهر

عمان – أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، أن امتحان اللغة العربية المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ليس هو الامتحان الذي سيتقدم اليه الطلبة يوم غد السبت.

ودعا العجارمة في تغريدة له على “توتير”: “اليوم الطلبة إلى المذاكرة والابتعاد عن الشائعات التي من شأنها التشويش عليهم في هذه المرحلة المهمة والحرجة”.

أبنائي الطلبة، أوكد لكم أن امتحان اللغة العربية المتداول ليس امتحانكم المنوي عقده غدا، يرجى المذاكرة بعيداً عن الشائعات التي من شأنها التشويش عليكم في هذه المرحلة المهمة والحرجة. وستلاحق الوزارة مع وحدة الجرائم الالكترونية والجهات المعنية كل من يسيء للامتحان وسمعته.@WalidMaani — Nawwaf Ajarmah (@NawwafAjarmah) June 28, 2019

وبين العجارمة أن “الوزارة ستلاحق مع وحدة الجرائم الإلكترونية والجهات المعنية كل من يسيء للامتحان وسمعته”.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني تعليقا على ما نشره العجارمة في تويتر إنّ” هناك من يحاول التشويش على الإمتحان والطلبة، وبث القلق والشك في نفوسهم. ثقوا بوزارتكم ومعلميكم ولا تلتفتوا للمغرضين والمرجفين والمشككين. وإن غدا لناظره قريب”.

هناك من يحاول التشويش على الإمتحان والطلبة، وبث القلق والشك في نفوسهم. ثقوا بوزارتكم ومعلميكم ولا تلتفتوا للمغرضين والمرجفين والمشككين. وإن غدا لناظره قريب… https://t.co/XZ9RjM6N16 — Walid Maani (@WalidMaani) June 28, 2019

وكان العجارمة أعلن أمس الخميس، عن شكل امتحان اللغة العربية الذي سيتقدم اليه طلبة الثانوية العامة من كافة الفروع الأكاديمية والمهنية يوم غد السبت

وقال العجارمة إن السؤال الاول يتضمن نصا نثريا يتبعه مجموعة من الأسئلة حول النص، يليه مجموعة من الأسئلة حول النصوص النثرية الأخرى الواردة في الكتاب المقرر وبشكل مجتزأ .

وبين أن السؤال الثاني في الامتحان، سيتكون من نص شعري يتبعه مجموعة من الأسئلة حول النص، يليه ايضا مجموعة من الأسئلة حول النصوص الشعرية الأخرى الواردة في الكتاب المقرر.

كما يتمحور السؤال الثالث في الامتحان حول العروض، يليه سؤال رابع عن القواعد من خلال نص خارجي بحيث يتطلب من الطالب الإجابة على مجموعة من القواعد النحوية والصرفية المطلوبة.

وبين أن السؤال الخامس في الامتحان سيكون حول التعبير أو كتابة موضوع الانشاء، مؤكدا أن الامتحان سيكون شاملا للكتاب المقرر.

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