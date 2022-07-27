التربية لـ”الغد”: تطوير المناهج عملية مستمرة وستشمل كافة الصفوف

عماد العجلوني – قال صالح العمري مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم إن عملية تحديث وتطوير المناهج عملية تشاركية بين المركز الوطني لتطوير المناهج ووزارة التربية والتعليم مضيفا أن المركز لديه خطة لتطوير وتحديث كافة المناهج لكافة الصفوف وعلى مراحل.

وأضاف العمري في تصريح خاص لـ”الغد” بأنه من الأهداف الأساسية لتحديث المناهج أن تلبي حاجات المجتمع والطلبة من خلال محاكاة الواقع ومواكبة المستجدات المحلية والعالمية مؤكدا أنه في حال تحديث منهاج التربية الوطنية سيتم ادخال كافة التطورات السياسية التي حصلت في الأردن وذلك ردا على سؤال حول شمول مادة التربية الوطنية المحدثة على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والرؤية الاقتصادية للأردن.

وأكد أن عملية تطوير المناهج عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين ومن اهم مواصفاتها بالمرونة بحيث تكون قابلة للتغيير والتكييف والتطوير .

وأضاف أن المركز الوطني لتطوير المناهج بدأ بالأطار العام للمناهج ثم الاطر العامة والخاصة لمجموعة من المباحث من بينها مبحثي العلوم والرياضيات وبين أن البداية بهذين المبحثين جاء لتعزيز مهارات الطلبة وتطويرها وصولا لمناهج حديثة تتوافق مع المعايير الدولية وبما يتضمن مهارات التفكير والتحليل .

وأكد أن تطوير وتحديث منهجي العلوم والرياضيات يدخل السنة الثالثة واكتمل تطوير المنهج من الصف الأول وحتى الثاني ثانوي مشيرا إلى أنه اعتبارا من بداية السنة الدراسية الجديدة سيدرس طلاب الثانوية العامة والصف التاسع منهجا جديدا بالكامل فيما يخص العلوم والرياضيات.

ولفت إلى أن فرق هناك عملا تشاركيا بين عدد من معلمي ومشرفي وزارة التربية والتعليم واساتذة الجامعات بحيث يتولون تأليف الكتب الجديدة ويخضعونها لعمليات مراجعة وتحكيم وقراءة دقيقة ليتم اعتمادها بالنهاية بقرار من مجلس التربية والتعليم .