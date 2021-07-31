آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

التربية لـ”الغد”: لا تكميلية استثنائية للتوجيهي بعد إعلان النتائج

منذ 3 ساعات
وزير التربية يتفقد سير امتحان التوجيهي في العقبة
وزير التربية يتفقد سير امتحان التوجيهي الدورة الصيفية في العقبة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة لن تجري دورة تكميلية استثنائية للتوجيهي أي بعد إعلان النتائج مباشرة.

وأضاف المساعفة لـ”الغد” اليوم السبت، أن نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة حدد امتحانين هما الدورة الأساسية والتكميلية.

وبين أن لجنة الامتحان العام هي الجهة المخولة في تحديد مواعيد إجراء الامتحانات بما فيها الدورة التكميلية، مشيرا إلى أنه لغاية اللحظة لم يتم تحديد موعدها.

وأوضح أن أي دورة امتحانية تحتاج إلى 3-4 أشهر من الاستعدادات و التحضيرات قبيل عقدها انطلاقا من وضع الأسئلة وطباعتها وتجهيز مراكز الامتحان والمراقبين والتصحيح وغيرها من الترتيبات.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock