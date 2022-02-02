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التربية لـ”الغد”: ما يشاع عن إغلاق كافة المدارس اعتبارا من غد بسبب كورونا غير صحيح

7:19 م2022-02-02
طلبة إحدى المدارس بعمان حيث تزداد المخاوف من ارتفاع إصابات كورونا بينهم-(أرشيفية)
طلبة إحدى المدارس بعمان حيث تزداد المخاوف من ارتفاع إصابات كورونا بينهم-(أرشيفية)

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عماد العجلوني- أوضح الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول العودة للتعليم عن بُعد اعتبارا من صباح غد الخميس بسبب الوضع الوبائي عارٍ عن الصحة تماماً.

وأكد المساعفة في تصريح لـ”الغد”بأن دوام المدارس سيسري كما أعلنت عنه الوزارة بشكل واضح في تاريح 20/2/2022 لكافة المدارس من رياض الأطفال ولغاية الصف الأول ثانوي علما أن الصف الثاني ثانوي ( التوجيهي ) ومدارس النظام الدولي قد عادت إلى مقاعد الدراسة منذ تاريخ 1/2/2022.

ولفت إلى أن برنامج تطعيم طلبة المدارس مستمر على ما هو عليه ولا صحة للعودة إلى التعليم عن بُعد موجها رسالة إلى جميع المواطنين بأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي فقط لا غير.

7:19 م2022-02-02
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