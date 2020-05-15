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“التربية” لـ طلاب التوجيهي: الامتحانات التجريبية متطلب للنجاح المدرسي

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة التربية والتعليم
مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان - أرشيفية

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عمان – الغد- يواصل طلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي)، التقدم للاختبار التجريبي التي تجريه وزارة التربية والتعليم عبر منصة درسك وبدأ يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ويبدأ الدخول للمنصة لتأدية الاختبار الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة من خلال جلسات بواقع ساعتين للجلسة الواحدة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ، تأكيد الوزارة على اهمية

تقدم جميع الطلبة للاختبار باعتباره مهم جدا لاستكمال متطلبات النجاح المدرسي للتقدم للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية المقبل.

وقال الجلاد، ان الاختبار يعد كذلك فرصة للطلبة لتقييم تعلمهم ذاتيا، وتعريفهم على نمط قريب من اسئلة الامتحان العام.

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