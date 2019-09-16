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“التربية”: لم نتلق استقالة من أي معلم أو معلمة

منذ 26 دقيقة
مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان- (أرشيفية)

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عمان-الغد– نفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم أن يكون هناك استقالات تلقتها مديريات التربية سواء في العاصمة عمان أو في باقي محافظات المملكة من أي معلم أو معلمة، في أعقاب تلويح نائب نقيب المعلمين القائم بأعمال النقيب ناصر النواصرة، عزم المعلمين تقديم استقالاتهم بسبب الاعتداءات التي تعرضوا لها أثناء اعتصامهم بالقرب من الدوار الرابع قبل نحو عشرة أيام.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أوعز لمدراء التربية والتعليم بقبول أي استقالة من أي معلم.

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