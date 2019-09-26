“التربية”: لم نساوم “المعلمين” على إلغاء نقل المعلمات

عمان-الغد- نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما ورد على لسان الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين بأن الفريق الفني الحكومي ساوم على فك الإضراب مقابل إعادة معلمات جرى نقلهن من مدراسهن.

وأكدت، في توضيح صحفي، أن ممثلي نقابة المعلمين رفضوا، في جلسة الحوار التي جرت الخميس في مقر النقابة، الدخول في اي حوار دون صدور قرار بعودة المعلمات اللاتي جرى نقلهن.

وشددت على أن الفريق الحكومي كان ولا يزال على استعداد لفتح الحوار حول مختلف القضايا والتفاصيل الفنية المرتبطة بالعلاوة أو المطالب التي تطرحها نقابة المعلمين دون قيود أو شروط، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على الوصول إلى شراكة حقيقية مع نقابة المعلمين، وبما يضمن خدمة العملية التعليمية.

وفي هذا الصدد، أوضح عضو الفريق الفني التابع لوزارة التربية والتعليم في الحوار مع نقابة المعلمين زيد أبو زيد أن المبادرة التي قدمتها الحكومة للنقابة، تتضمن زيادات بنسب مجزية، وستحسن من اداء المعلم وتنعكس بشكل مباشر على مستواه المعيشي.

وأشار إلى أن الفريق الفني المكلف من الحكومة ناقش خلال لقاءاته مع ممثلي النقابة، معظم القضايا التي تهم المعلم، وخصوصا المتعلقة بتحسين مستواه المعيشي وتطوير العملية التربوية.