“التربية”: مدارس تحوّلت إلى التعليم عن بعد – تفاصيل

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في عدد من المدارس الحكومية والخاصة لهذا اليوم وعلى النحو التالي :

المدارس الحكومية

1- مدرسة يافا الأساسية الثانية / إصابة طالب

2- مدرسة يافا الأساسية الأولى / إصابة طالب .

3- مدرسة الناصرية الأساسية المخنلطة / إصابة طالب .

4- مدرسة الحديثة الثانوية المختلطة / إصابة طالبة

5- مدرسة معدي الثانوية بنين / إصابة طالب .

6- مدرسة معدي الثانوية بنات / إصابة طالبة .

7- مدرسة الخنساء الأساسية الأولى / إصابة طالبة .

8 – مدرسة الخنساء الأساسية الثانية .

9 – مدرسة أم نوارة الأساسية / إصابة معلمة .

10 – مدرسة الفدين الأساسية / معلمة .

11 – مدرسة راية بنت الحسين الثانوية بنات / معلمة .

12 – مدرسة كلية الشهيد فيصل ( الثقافة العسكرية ) / طالب .

13 – مدرسة أم حبيبة الثانوية بنات / طالبة

14 – مدرسة الأزرق الثانوية بنين / طالب .

المدارس الخاصة :

التحويل للتعليم الالكتروني عن بعد في 6 مدارس خاصة لاكتشاف 5 إصابات وتم ألتحويل لمدرسة واحدة احترازيا .

وبذلك يصبح مجموع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث اللاجئين والثقافة العسكرية التي تحولت الى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابات فيها 88 مدرسة مدرسة و 61 مدرسة تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب عزل المناطق بلا إصابات .

* عدد الطلبة المصابين في جميع المدارس 75 طالبا وطالبة

* عدد المعلمين المصابين 47 معلما ومعلمة .

* 2 موظف في إحدى المديريات و 6 مستخدمين

مع العلم بأن جميع الإصابات المثبتة لم تكن من داخل المدارس وإنما حدثت من مخالطة المصابين لأقرباء لهم .

وتهيب وزارة التربية والتعليم بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .