“التربية”: مدارس تحوّلت إلى التعليم عن بعد – تفاصيل

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في عدد من المدارس الحكومية والخاصة لهذا اليوم وعلى النحو التالي :
المدارس الحكومية
1- مدرسة يافا الأساسية الثانية / إصابة طالب
2- مدرسة يافا الأساسية الأولى / إصابة طالب .
3- مدرسة الناصرية الأساسية المخنلطة / إصابة طالب .
4- مدرسة الحديثة الثانوية المختلطة / إصابة طالبة
5- مدرسة معدي الثانوية بنين / إصابة طالب .
6- مدرسة معدي الثانوية بنات / إصابة طالبة .
7- مدرسة الخنساء الأساسية الأولى / إصابة طالبة .
8 – مدرسة الخنساء الأساسية الثانية .
9 – مدرسة أم نوارة الأساسية / إصابة معلمة .
10 – مدرسة الفدين الأساسية / معلمة .
11 – مدرسة راية بنت الحسين الثانوية بنات / معلمة .
12 – مدرسة كلية الشهيد فيصل ( الثقافة العسكرية ) / طالب .
13 – مدرسة أم حبيبة الثانوية بنات / طالبة
14 – مدرسة الأزرق الثانوية بنين / طالب .
المدارس الخاصة :
التحويل للتعليم الالكتروني عن بعد في 6 مدارس خاصة لاكتشاف 5 إصابات وتم ألتحويل لمدرسة واحدة احترازيا .
وبذلك يصبح مجموع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث اللاجئين والثقافة العسكرية التي تحولت الى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابات فيها 88 مدرسة مدرسة و 61 مدرسة تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب عزل المناطق بلا إصابات .
* عدد الطلبة المصابين في جميع المدارس 75 طالبا وطالبة
* عدد المعلمين المصابين 47 معلما ومعلمة .
* 2 موظف في إحدى المديريات و 6 مستخدمين
مع العلم بأن جميع الإصابات المثبتة لم تكن من داخل المدارس وإنما حدثت من مخالطة المصابين لأقرباء لهم .
وتهيب وزارة التربية والتعليم بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .
عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في عدد من المدارس الحكومية والخاصة لهذا اليوم وعلى النحو التالي :