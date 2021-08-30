آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

التربية: مستحقات المعلمين المشاركين بمراقبة التوجيهي في البنوك

منذ 5 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعلنت وزارة التربية والتعليم على لسان ناطقها الإعلامي د.احمد المساعفة أنها ستقوم غدا الثلاثاء الموافق ٣١ / ٨ بإيداع المستحقات المالية للمعلمين المشاركين بالمراقبة في امتحان الثانوية العامة في البنوك.
وأكد كذلك أن موعد صرف المستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز سيتم تحديده لاحقا.
وأن الوزارة تثمن جهود جميع العاملين في امتحان الثانوية العامة لدورهم البارز في إنجاحه.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock