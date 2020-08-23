“التربية”: منصة تسجيل أبناء المغتربين ليست لـ”التعلم عن بعد” فقط

عمان – اكدت وزارة التربية والتعليم، ان المنصة التي اطلقتها على موقعها الالكتروني لتسجيل الطلبة من ابناء الاردنيين خارج المملكة، تهدف الى تسهيل التحاقهم بالمدارس التي سجلوا فيها حال تمكنهم من العودة الى ارض الوطن.

ونفت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد، ان يكون الهدف من المنصة هو التسجيل في المدارس لغايات التعلم عن بعد فقط، وكذلك الاعتراف بالشهادات الممنوحة لهم من تلك المدارس دون الالتحاق الفعلي بها.

وبينت ان فترة التسجيل في مدارس المملكة المسموحة للطلبة من ابناء الاردنيين المقيمين في الخارج متاحة الآن من خلال المنصة وتنتهي في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكدة ضرورة ان يكون دوام الطلبة في هذه المدارس منتظما.

يذكر ان وزارة التربية والتعليم اطلقت في وقت سابق عددا من الخدمات الالكترونية في اطار حزمة الخدمات التي تقدمها، وتشمل تسجيل الطلبة في الصف الاول الاساسي بالمدارس للعام الدراسي المقبل، وتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومعادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، اضافة الى خدمة التسجيل بالمدارس للطلبة الاردنيين خارج المملكة لغايات تسهيل الالتحاق بها حال عودتهم. -(بترا)