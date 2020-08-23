أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“التربية”: منصة تسجيل أبناء المغتربين ليست لـ”التعلم عن بعد” فقط

منذ 11 ساعة
مبنى وزارة التربية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – اكدت وزارة التربية والتعليم، ان المنصة التي اطلقتها على موقعها الالكتروني لتسجيل الطلبة من ابناء الاردنيين خارج المملكة، تهدف الى تسهيل التحاقهم بالمدارس التي سجلوا فيها حال تمكنهم من العودة الى ارض الوطن.

ونفت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد، ان يكون الهدف من المنصة هو التسجيل في المدارس لغايات التعلم عن بعد فقط، وكذلك الاعتراف بالشهادات الممنوحة لهم من تلك المدارس دون الالتحاق الفعلي بها.

وبينت ان فترة التسجيل في مدارس المملكة المسموحة للطلبة من ابناء الاردنيين المقيمين في الخارج متاحة الآن من خلال المنصة وتنتهي في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكدة ضرورة ان يكون دوام الطلبة في هذه المدارس منتظما.

يذكر ان وزارة التربية والتعليم اطلقت في وقت سابق عددا من الخدمات الالكترونية في اطار حزمة الخدمات التي تقدمها، وتشمل تسجيل الطلبة في الصف الاول الاساسي بالمدارس للعام الدراسي المقبل، وتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومعادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، اضافة الى خدمة التسجيل بالمدارس للطلبة الاردنيين خارج المملكة لغايات تسهيل الالتحاق بها حال عودتهم. -(بترا)

مقالات ذات صلة

“التعليم العالي” تقر مشروع التطور الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية

منذ 45 دقيقة
مايك بومبيو

بومبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث “التطبيع مع إسرائيل”

منذ 54 دقيقة
البلقاء التطبيقية

بدء استقبال طلبات الموازي والدبلوم في البلقاء التطبيقية

منذ ساعة واحدة
همة وطن

مليون دينار من “همّة وطن” لتسيير عودة الأردنيين المتعثرين بالخارج

منذ ساعة واحدة
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock