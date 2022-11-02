التربية: موسم الرحلات يبدأ في 21 نيسان

أكد مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الشناق أنه لا رحلات مدرسية إلى المناطق الترفيهية خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن موسم الرحلات يبدأ من تاريخ 21 نيسان/ أبريل ولغاية 15 أيار/ مايو.

وأضاف الشناق في حديثه لإذاعة الأمن العام: الزيارات المدرسية إلى المعالم والأماكن التعليمية تكون في الفصلين وتبدأ من الأول من شهر آذار/ مارس ولغاية منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأشار إلى أن المدرسة مسؤولة بشكل مباشر عن الطلبة أثناء الرحلات والزيارات المدرسية، ولن يسمح لأي مدرسة أن تخلي مسؤوليتها عن الطلبة.

وبين الشناق أن المدرسة تمتلك صلاحيات لإلغاء الرحلة في حال كانت الظروف الجوية لا تسمح باستمرارها.