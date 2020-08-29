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التربية: نحو 90 ألف معلم ومعلمة التحقوا بمدارسهم

منذ ساعة واحدة
طلبة داخل الغرفة الصفية في إحدى المدارس الحكومية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم، إن نحو 90 الف معلم ومعلمة التحقوا بمدارسهم منذ الثالث والعشرين من الشهر الحالي للتدرب على البروتوكول الصحي والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2020 يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الغفور القرعان لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، إن المدارس في جميع مناطق ومديريات التربية والتعليم بالمملكة، شهدت التزاماً كاملا من قبل الزملاء المعلمين والمعلمات بالدوام، مشيرا إلى تسجيل حالات محدودة من الغياب المبرر.

وأوضح القرعان أن المعلمين منذ التحاقهم بالمدارس، بدأوا باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في مدارسهم المتعلقة بنقل وقبول الطلبة وإعداد البرنامج المدرسي والخطط الدراسية واستلام الكتب المدرسية، ومتابعة جاهزية مدارسهم لاستقبال الطلبة، وتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة فيها وفق البروتوكول المعد للعودة، بعد أن تلقوا التدريبات اللازمة عليه.

وبين أن المعلمين أشرفوا على تنظيف المدارس وساحاتها مرافقها المختلفة والغرف الصفية، وتعقيمها وإعادة ترتيب المقاعد الدراسية، بما يحقق شروط التباعد الجسدي، ويحافظ على سلامة الطلبة والمعلمين.

ولفت القرعان إلى العديد من المبادرات التي شهدتها بعض المدارس في المملكة، نفذها المعلمون والمعلمات من خلال تزيين الغرف الصفية وتوفير المعقمات فيها، ما أظهر اشتياقهم لطلبتهم ومدارسهم، وعكست معاني الانتماء للوطن والحرص على استمرار واستقرار مسيرته التعليمية وحق الطلبة في التعليم.

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